Gli devono notificare un atto, li minaccia con coltello, assolto: vizio di mente La sentenza per un 55enne di Arpaia

Assolto perchè incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Così il giudice Graziamaria Monaco per Vincenzo D'Onofrio, 55 anni, di Arpaia, accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, l'uomo era stato chiamato in causa per un episodio del settembre 2022. Quando con un coltello aveva minacciato i carabinieri che dovevano notificargli un atto per la confisca di un veicolo.