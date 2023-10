Mi ero fatto di droga, volevo andare in comunità e mi ero portato dietro pistola Benevento. In libertà con l'obbligo di firma il 32enne arrestato dalla polizia

Rimesso in libertà, con l'obbligo di firma, D. C. , il 32enne di Benevento che era finito agli arresti domiciliari per detenzione e porto illegale di una pistola con colpo in canna.

La decisione è stata adottata dal gip Loredana Camerlengo al termine dell'udienza di convalida, nel corso della quale il giovane, difeso dall'avvocato Antonio Leone, ha sostenuto che il giorno dell'arresto era andato a Napoli a comprare sostanze stupefacenti.

Una volta tornato a casa, aveva preso le sue cose, tra le quali quella pistola acquistata anni fa a Napoli, ed in forte stato di agitazione era andato via con l'intenzione di ricoverarsi in una comunità. Si era sentito male, era caduto in strada, dove era stato trovato e trasportato al San Pio; a seguire, poi, l'arresto della polizia.