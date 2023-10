Due veicoli in fiamme nella notte a Benevento e Campoli del Monte Taburno Lievi danni ad un furgone in città, distrutta una Lancia Y in Valle Vitulanse

Doppio incendio la scorsa notte a Benevento e a Campoli Monte Taburno. Nel primo caso, nel quartiere Pietà, e stato il tempestivo intervento di un vigile del fuoco fuori servizio a limitare i danni che un incendio avrebbe potuto provocare ad un furgone lasciato in sosta in via Gentile. Secondo una prima ricostruzione, probabilmente a causa di un guasto elettrico, è divampato il principio d'incendio. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri. In attesa dell'arrivo del mezzo di soccorso, un vigili del fuoco fuori servizio ha impedito che il fuoco si propagasse. Danni per fortuna limitati.

Lancia Y in fiamme, invece, a Campoli. Anche in questo caso intervento dei vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Bonea, e dei carabinieri. Spente le fiamme, sono stati effettuati i rilievi ed avviato le indagini. Come sempre in questi casi non si esclude nessuna ipotesi.