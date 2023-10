"Truffa", obbligo di dimora per un consigliere comunale di Benevento Inchiesta della Procura di Sondrio, misura disposta per Annalisa Tomaciello

Le hanno applicato l'obbligo di dimora. E' la misura disposta dal gip del Tribunale di Sondrio a carico di Annalisa Tomaciello, consigliere comunale di Benevento. Iscritta all'Ordine degli avvocati fino al 2018, Tomaciello, che è anche presidente della Commissione Bilancio e Patrimonio, è stata chiamata in causa, al pari di un'altra persona, per una ipotesi di truffa.

E' stata contestata in una inchiesta della Procura di Sondrio e della polizia: secondo una prima ricostruzione, come amministratrice di una società avrebbe preso parte ad una presunta truffa che sarebbe stata commessa, via internet, ai danni di un imprenditore. Tutto ruoterebbe attorno all'acquisto di prodotti sanitari, per un importo di 100mila euro, che non sarebbero sttai pagati.

E' stata la Squadra mobile ad eseguire questa mattina la misura nei confronti di Tomacielo, che nominato come suo difensore l'avvocato Vincenzo Sguera.