Bancarotta fraudolenta di una società, patteggiano i due amministratori Roma. La sentenza per un 62enne di Melizzano ed un 56enne di Sant'Agata dei Goti

Due anni. E' la pena, patteggiata e sospesa, decisa dal giudice del Tribunale di Roma per Angelo Malgieri, 62 anni, di Melizzano, e Antonio Lombardi, 56 anni, di Sant'Agata dei Goti, accusati, al pari di un'altra persona che è stata rinviata a giudizio, di bancarotta fraudolenta aggravata.

Difesi dagli avvocati Vincenzo Sguera ed Andrea Verdicchio, Malgieri e Lombardi erano stati chiamati in causa come amministratori in epoche diverse della Edil Sud srl, dichiarata fallita nel luglio del 2022 dal Tribunale di Roma. Una pronuncia che sarebbe stata preceduta, secondo gli inquirenti, dalla presunta distrazione dall'attivo fallimentare della somma complessiva di 1 milione e mezzo di euro.

Ad aggravare le condizioni della società, inoltre, un debito con l'erario di circa 2 milioni di euro, dovuto al mancato versamento dei contributi previdenziali e delle imposte.