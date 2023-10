Tentano di rubare una Fiat 500 X, arrestati grazie ad un carabiniere in pensione I militari hanno fermato tre giovani del napoletano nella zona del cimitero di Benevento

Stavano tentando di rubare una Fiat 500 X nella zona di Ponticelli a Benevento, ma sono stati costretti alla fuga, durata pochi minuti, dopo che un brigadiere dell'Arma in pensione ha allertato il 112. “Anche se in pensione un Carabiniere deve continuare a fare il suo dovere”, il commento del militare che che per anni ha prestato servizio presso il Comando Provinciale di Benevento e che grazie al suo spirito d’osservazione nel pomeriggio di ieri ha evidentemente subito capito cosa stava accadendo.

Dopo la chiamata alla sala operativa di via Meomartini, sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Benevento che, grazie alle indicazioni fornite dal collega in quiescenza, hanno intercettato e bloccato nella zona del cimitero un Suv di grossa cilindrata con tre persone a bordo. Quando i carabinieri hanno intercettato l'auto con gli indagati a bordo hanno intimato l'alt al conducente. Questo, dopo aver inizialmente rallentato, ha poi accelerato. Ne è nato un breve inseguimento terminato nei pressi del cimitero.

Ad essere fermati e dichiarati in arresto, un 33enne residente a Boscoreale, un 22enne residente a Torre Annunziata e un 20enne residente a Terzigno, tutti arrestati e trasferiti in carcere.

Durante la perquisizione gli accertamenti venivano rinvenuti e sequestrati arnesi e dispositivi elettronici comunemente usati per i furti d’auto, nonché la borsa appartenente alla proprietaria della Fiat 500X, oggetti che i tre avevano vanamente avevano tentato di disfarsi all’atto del controllo operato dai militari.