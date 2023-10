Perseguita la ex, le lascia bigliettini e minaccia anche il nuovo compagno Benevento. Indagine della Mobile, misura a carico di un 55enne telesino

Avrebbe perseguitato prima la ex, poi il suo nuovo compagno. E' per questo che un 55enne della Valle telesina, al centro di una indagine della Squadra mobile, è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi che frequenta. Dovrà restare ad almeno 500 metri di distanza dalla donna alla quale era stato sentimentalmente legato per quattro anni. Una relazione poi interrotta: uno stop che lui evidentemente non aveva accettato, per questo aveva iniziato a molestarla, lasciandole sull'auto bigliettini nei quali le chiedeva di tornare con lui, telefonandole in continuazione e inviandole dei messaggi.

Secondo gli inquirenti, quando aveva saputo che lei aveva un'altra storia, aveva raggiunto l'abitazione del suo nuovo fidanzato ed aveva bussato con calci e pugni alla porta, rivolgendo espressioni minacciose all'indirizzo dell'uomo. Non contento, si era sfogato con la macchina del malcapitato, danneggiandone la carrozzeria e gli specchietti retrovisori.

Prima di andar via, aveva lasciato anche a lui un biglietto sul parabrezza: un gesto compiuto il giorno successivo al danneggiamento degli pneumatici della vettura della donna. Circostanze denunciate ad agosto dalla parte offesa: il via ad una inchiesta del pm Stefania Bianco e della Mobile sfociata nella misura del divieto di avvicinamento disposta dal gip Pietro Vinetti a carico del 55enne, difeso dall'avvocato Ettore Marcarelli, che lo aveva assistito anche quando, cinque anni fa, era stato arrestato.