"Truffa tamponi Covid", il consigliere comunale Tomaciello domani dinanzi al Gip Benevento. Interrogatorio di garanzia, per rogatoria, per l'indagata, sottoposta a obbligo di dimora

Avrà la possibilità, se non si avvarrà della facoltà di non rispondere, di fornire la sua versione sui fatti contestati, anche attraverso dichiarazioni spontanee. Appuntamento nella tarda mattinata di domani dinanzi al gip Roberto Nuzzo, per l'interrogatorio di garanzia, fissato su rogatoria del Gip di Sondrio, di Annalisa Tomaciello, consigliere comunale di Benevento, sottoposta all'obbligo di dimora in una inchiesta della polizia che ha ipotizzato una truffa aggravata.

Difesa dall'avvocato Vincenzo Sguera, Tomaciello, che è anche presidente della Commissione Bilancio e Patrimonio a Palazzo Mosti, è stata tirata in ballo in concorso con un 50enne di Sondrio per una vicenda che risale al giugno del 2022. Come amministratrice di una società avrebbe preso parte ad una presunta truffa che sarebbe stata commessa, via internet, ai danni di una impresa tedesca contattata attraverso facebook per l'acquisto nel giugno del 2022 di tamponi Covid.

Una fornitura per un importo di oltre 100mila euro, che non sarebbero stati pagati. Dopo un acconto di 2500 euro e la consegna dei prodotti, il saldo sarebbe stato effettuato, secondo gli inquirenti, inviando via whatsapp la copia di un bonifico che sarebbe risultato contraffatto.