Dramma in Valle Caudina, giovane muore travolto sull'Appia Tragico incidente stradale alle porte di Montesarchio. Inutili i soccorsi per un 18enne

Tragedia questa mattina lungo la Strada Statale Appia, nei pressi di Montesarchio per un incidente stradale nel quale, secondo una primissima ricostruzione, un 18enne, sembra originario del Burkina Faso è stato investito ed è morto.

È accaduto prima delle 8, lungo la trafficata arteria al confine tra Rotondi e la città caudina. Da una prima ricostruzione potrebbero essere due le auto coinvolte. Quendo è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Inutili, purtroppo, i soccorsi per il giovane che sarebbe morto sul colpo.

Sono ora in corso i rilievi per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del terribile investimento.

IN AGGIORNAMENTO