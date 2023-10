Benevento. Rubano merce dai supermercati: 4 persone arrestate dalla Volante Gli agenti hanno bloccato due uomini e due donne a bordo di una Lancia Y: refurtiva recuperata

Li hanno arrestati con l'accusa del furto di centinia di prodotti presi dagli scaffali di due supermercati di Benevento. Si tratta di due uomini ed altrettante donne, di nazionalità rumena ma residenti a Mercogliano, bloccati nella tarda mattinata di oggi dagli agenti delle Volanti della Questura Sannita – retta dal questore Edgardo Giobbi - nei pressi di via Nenni, al quartiere Mellusi.

Si tratta di un 31enne, un 29enne, una 22enne e una 26enne. Tutti viaggiavano a bordo di una Lancia Y. L'allarme è scattato quando alcuni cittadini hanno notato gli strani spostamenti dei quattro ed hanno allertato il 113.

Ricevuta la segnalazione dalla sala operativa, gli agenti della Volanti, coordinati dal commissario capo Antonio Dello Monaco, hanno rintracciato e bloccato l'auto in un parcheggio di una delle attività commerciali.

Durante la perquisizione, dall'auto sono 'saltati fuori' prodotti alimentari per un valore di oltre mille euro. Dopo una breve tappa in Questura, i quattro sono stati dichiarati in arresto e accompagnati presso le rispettive abitazioni ai domiciliari.

Parte della merce recuperata è stata riconsegnata ai responsabili dei supermercati, mentre altra refurtiva è stata sequestrata.