Scontro tra un'auto e una bici, 62enne in prognosi riservata Benevento. E' accaduto in via San Pio

E' in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, un 62enne rimasto ferito in un incidente mentre andava in bici. E' accaduto in via San Pio, dove un'Audi A3 condotta da una 51enne è entrata in rotta di collisione con la bicicletta da corsa del 62enne, trasportato dal 118 al San Pio. Sul posto la polizia municipale che, in una nota, spiega che "a carico della conducente il veicolo è stata contestata la violazione dell’art. 145 Codice della

Strada per la mancata precedenza a destra, col contestuale ritiro della patente di guida".