Gattini in una buca per i pali dell'illuminazione: salvati dai vigili del fuoco I tre animali erano finiti ad una profondità di un metro nella predisposizione dei lampioni

I vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti hanno salvato tre gattini caduti in una buca profonda un metro e larga circa 20 centimetri, per la futura installazione di pali per la pubblica illuminazione. È accaduto alla località Ripanella di Pesco Sannita. A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti attirati dal miagolio dei piccoli gatti. Sul posto i pompieri che hanno utilizzato una serie di attrezzature per prendere i micetti nella buca e portarli in salvo all'esterno.