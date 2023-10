Filiale banca verso chiusura nel paese? Il Comune si mobilita Pontelandolfo: "Così anziani sarebbero invogliati a tenere contanti in casa, favorendo criminalità"

Filiale dell'Unicredit chiude a Pontelandolfo? Il Comune si attiva, intervenendo con una delibera di Giunta. L'ente guidato dal sindaco Testa infatti, fa notare di aver appresso che è prevista per il 20 novembre la filiale della banca, con trasferimento a Ponte, pur non avendo l'amministrazione ricevuto comunicazioni ufficiali in merito.

Una eventualità che determinerebbe disagi per l'utenza, visto che tra Pontelandolfo e Ponte non c'è “alcuna attinenza territoriale” e i correntisti, in prevalenza anziani, avrebbero non pochi problemi a raggiungere la nuova sede.

E in più il Comune fa notare come gli anziani sarebbero invogliati a tenere una grande quantità di contante in casa, favorendo l'aumento di fenomeni di criminalità e mircrocriminalità.

Di qui la manifestazione di contrarietà, con la Giunta che dà mandato al sindaco, Ovidio Valerio Testa, a porre in essere tutte le iniziative e le misure utili a scongiurare tale chiusura o quantomeno garantire il mantenimento di uno sportello Atm evoluto e di una cassa veloce, col Comune che eventualmente si impegnerebbe anche a garantire una nuova sede.

Nel merito viene chiesto anche un incontro al Prefetto.