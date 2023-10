Ladri in azione in Comune a Montesarchio, rubato un piatto maiolicato L'episodio denunciato ai carabinieri

L'amara sorpresa questa mattina per i dipendenti del Comune di Montesarchio quando hanno notato che dalle pareti dell'antico Municipio di via Roma era sparito un piatto maiolicato raffigurante Hercules Alexicacos, donato alcuni anni fa da una cittadina e custodito nella sala consiliare che peraltro è interessata da alcuni lavori di ristrutturazione. L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno avviato le indagini. Come sempre in questi casi attenzione rivolta anche ad eventuali telecamere di sorveglianza

AGGIORNAMENTO

Dal Comune di Montesarchio spiegano che probabilmente il furto del piatto sia avvenuto "in concomitanza dei lavori, ?periodo in cui il portone principale del Comune è rimasto aperto al pubblico e la sala consiliare accessibile a tutti.

Per queste ragioni il sindaco Carmelo Sandomenico ha disposto la chiusura a chiave della sala consiliare.

Nel merito l'assessore con delega al Patrimonio Angela Papa annuncia: “Episodio grave, su cui ci auguriamo facciano luce al più presto le forze dell'ordine, ma che rappresenta anche l'occasione per accelerare nella stesura di un regolamento sul patrimonio comunale”.