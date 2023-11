"Avvocatura e famiglia", Marianna Corbo presidente della sezione di Benevento L'associazione si occupa di diritto della persona umana, relazioni familiari, successioni

E' l'avvocato Marianna Corbo il presidente della sezione di Benevento di “Avvocatura e Famiglia”, un' associazione forense tra avvocati esercenti la libera attività professionale, nei settori di elezione del diritto della persona umana, delle relazioni familiari, delle successioni, del diritto penale sostanziale e processuale che riguarda sempre la persona e la famiglia, delle sedi di soluzione alternativa delle controversie di settore, nella cornice segnata dal diritto privato, del diritto pubblico, di quello comunitario ed internazionale, del diritto processuale civile.

Ambizioso progetto costituito a Roma lo scorso 7 settembre, “Avvocatura e Famiglia”, vede tra i soci fondatori due avvocati del Foro di Benevento, l’avvocato Marianna Corbo (vice presidente nazionale) e l’avvocato Emiliana Pingaro, rappresentanti dei Fori di Benevento ed Ariano Irpino riuniti nella unica Famiglia del Foro di Benevento.

La neo eletta “Avvocatura e Famiglia” ha condotto alla costituzione della Sezione di Benevento con l’obiettivo di essere utile strumento di unitarietà dell’Avvocatura tutta anche alla luce del momento di fragilità congiunturale cui la Nostra amata Professione è sottoposta.

Tre i vice presidenti della sezione sannita: gli avvocati Emiliana Pingaro (vice presidente e referente di Ariano Irpino), l’avvocato Matteo Garofalo (vice presidente e referente del Fortore) e l’avvocato Ada Ciervo (vice presidente e referente della Valle Caudina e Telesina).

Segretario e tesoriere gli avvocati Antonio Bruno Romano a Maria Carideo, referente per i rapporti con gli Enti l'’avvocato Stefanina Paolo, referente e responsabile della comunicazione l’avvocato Milena Tinessa.

Tra i soci fondatori gli avvocati Giuditta Abbate e Dalila Travaglione, preziose giovani risorse che coadiuveranno tutte le attività dell’associazione anche nei rapporti con il Direttivo Nazionale.

“La Nostra associazione – spiega il presidente Marianna Corbo -si augura di lavorare e collaborare con le altre già presenti nell’ottica dell’apertura e della collaborazione laddove l’Avvocato Familiarista sta attraversando una fase di grande evoluzione, assumendo una centralità nel diritto sostanziale e processuale, sia civile che penale.

Apertura e collaborazione, queste le parole chiave e pietre miliari.

La Sezione di Benevento vanta tre vicepresidenti, ciascuno per garantire un’area geografica nella competenza territoriale del Foro di Benevento, ispirandosi ai princìpi di apertura e collaborazione con e per i Colleghi, con le Istituzioni e con la Famiglia”.