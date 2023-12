Il dramma. Solo, trovato senza vita in un vecchio casolare Tragedia a San Lorenzo Maggiore, la vittima è un 93enne

Viveva da solo, a quanto pare non nelle migliori condizioni, lo hanno trovato senza vita. Il dramma si è consumato a San Lorenzo Maggiore, la vittima è un 93enne che abitava in una zona di campagna, in un vecchio casolare. Secondo una prima ricostruzione, era in casa, per lui non c'è stato nulla da fare.

I soccorsi si sono rivelati inutili per l'anziano, probabilmente stroncato da un malore che non gli ha dato scampo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Guardia Sanframondi, che hanno avviato i necessari accertamenti.