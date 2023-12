Bombe carta artigianali in casa, il Pm rimette in libertà il 23enne Il giovane era stato arrestato dalla guardia di finanza

Rimesso in libertà dal pm Marilia Capitanio, che non ha chiesto l'applicazione di alcuna misura cautelare, Antonio G., il 23enne di Telese Terme, difeso dall'avvocato Antonio Leone, finito agli arresti domiciliari per la detenzione illegale di ordigni ritenuti pericolosi.

A fermarlo era stata la guardia di finanza dopo il rinvenimento nella sua abitazione di Solopaca di 13 bombe carta artigianali qualificate come esplosivi. La decisione del Pm è stata adottata per la non particolare gravità del fatto e per la collaborazione offerta dal giovane, incensurato.