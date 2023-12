Arrestato durante perquisizione, consumo cocaina. Presa a Napoli per 600 euro Benevento. Un 32enne dinanzi al Gip. Fermato in flagranza dalla Mobile

Ha escluso di aver cercato di liberarsi della droga. Avrei avuto il tempo necessario, ma non l'ho fatto, ha sostenuto dinanzi al gip Maria Di Carlo, Roberto Fallarino (avvocato Antonio Leone), 32 anni, di Benevento, agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di sostanze stupefacenti: 4 grammi e mezzo di cocaina.

L'ho comprata a Napoli per 600 euro, era per uso personale, ha aggiunto il giovane. Il suo arresto in flagranza era scattato durante le perquisizioni operate dalla Squadra mobile nell'inchiesta sul tentato omicidio dell'ex compagna di Nicola Fallarino, 38 anni, al quale quel giorno era stata notificata una ordinanza agli arresti in carcere nel penitenziario di Agusta, in Sicilia, dove è detenuto.

Il Pm ha chiesto l'obbligo di firma per il 32enne, attesa la decisione del Gip.