Botte alla moglie, lui: litigi sporadici. Ma il Gip lo lascia agli arresti Benevento. Ai domiciliari un 43enne di Apice

Lui ha parlato di litigi sporadici, ma il gip Maria Di Carlo non gli ha evidentemente creduto e , come chiesto dal pm Marilia Capitanio, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare ai domiciliari presso un'abitazione diversa da quella familiare.

E' la misura applicata, dopo la convalida di questa mattina, per il 43enne di Apice, difeso dall'avvocato Claudio Fusco, arrestato in flagranza dai carabinieri della locale Stazione per maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie.

I militari erano intervenuti intorno alla mezzanotte presso la casa dei coniugi, dove avevano raccolto il racconto della malcapitata, che sarebbe stata minacciata ed aggredita fisicamente dal marito, in stato di ebbrezza. Il 43enne l'avrebbe spinta contro la cappa della cucina, causandole una ferita alla tempia giudicata guaribile in cinque giorni. La poverina aveva poi riferito dei comportamenti che l'uomo avrebbe mantenuto dal giugno del 2022, offendendola, picchiandola e accusandola di avere relazioni extraconiugali.