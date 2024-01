Petardo nella campana del vetro a Foiano. L'ira del sindaco: deficienti Ruggiero: denuncerò l'atto vandalico che ha causato danni e pericoli

"In settimana sporgerò denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Baselice. Alcuni deficienti, perché solo così è possibile definire persone che mettono fuochi pirotecnici nelle campane del vetro, hanno causato danneggiamento a strutture pubbliche, sversamento di rifiuti, e possibile pericolo per gli operatori preposti alla raccolta differenziata".

Così il sindaco di Foiano di Val Fortore, Fiuseppe Ruggiero, commenta sulla sua pagina Facebook, l’episodio avvenuto nella notte tra il 30 e la vigilia di capodanno nel centro fortorino. Episodio spiega ancora il primo cittadino "ripreso per intero dal sistema di videosorveglianza istallato nella zona".

L'esplosione dle petardo ha di fatto spaccato in due e fatto aprire la campana per il vetro causando la fuoriuscita e la rottura delle bottiglie che vi erano contenute.