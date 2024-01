"Corruzione e appalti truccati", chiesto il processo per tre persone Benevento. A marzo l'udienza Gup su due gare a Pago Veiano

Sarà il gup Vincenzo Landolfi, dinanzi al quale, dopo l'incompatibilità del giudice Maria Di Carlo, è stata fissata l'udienza preliminare per il 26 marzo, a decidere se spedire a giudizio, come ha chiesto il pm Giulio Barbato, e dichiarare il non luogo a procedere nei confronti delle tre persone coinvolte nell'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere e della guardia di finanza di Piedimonte Matese, poi trasmessa per competenza alla Procura sannita, su due appalti a Pago Veiano.

Si tratta di Michele Formichella (avvocato Ettore Marcarelli), 51 anni, un imprenditore di Dugenta, del sindaco Mauro De Ieso (avvocati Vincenzo Regardi e Giovanni Pecoraro), 55 anni, e di Luigi Rito Pennucci (avvocato Roberto Prozzo), 60 anni, architetto, di Benevento. Si tratta di una indagine che era rimbalzata all'attenzione dell'opinione pubblica nel luglio del 2022, quando era stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare, con misure successivamente revocate e annullate.

Corruzione e turbativa di gare le accuse contestate in relazione a due gare: la prima, dell'importo di 3 milioni e mezzo di euro, riguarda i lavori di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di via San Salvatore, l'altra, per un importo di 2 milioni e 180mila euro, l'intervento di miglioramento della provinciale 58.

Come più volte ricordato, il Pm ritiene che De Ieso avrebbe “accettato la promessa da parte di Formichella, di ricevere denaro prima dell'espletamento della procedura, per una somma non inferiore a 90mila euro, somma così quantificata solo in un momento successivo all'aggiudicazione delle gare, quale compenso per i due appalti”.

Lo avrebbe fatto “al fine di esercitare, direttamente o indirettamente, tramite l'ausilio del proprio tecnico di fiducia, Pennucci, la propria influenza su almeno un membro, allo stato non identificato, della commissione giudicatrice (per ciascun componente ipotizzata "una somma di 4-5mila euro") , e favorire l'aggiudicazione della gara per la scuola in favore dell'Ati Costruzioni Telesine- Union Consorzio Stabile scarl, riconducibile a Formichella”; e al Raggruppamento temporaneo d'impresa composto dalla società Formichella srl, impresa capogruppo, e da un'altra ditta.

Attenzione puntata, poi, sulla promessa al Pennucci dell'aggiudicazione della gara relativa ai lavori della scuola, avvenuta nel 2020”. Per il Comune di Pago Veiano l'avvocato Antonella Tornusciolo.