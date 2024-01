Auto in fiamme nella notte a Montesarchio Ford Kuga danneggiata dal fuoco che ha annerito anche la parete di un’abitazione

Vigili del fuoco in azione la scorsa notte in Vico Annunziata a Montesarchio per l'incendio di un'auto lasciata in sosta sotto un'abitazione. L'allarme intorno alle 2 quando i residenti si sono accorti del fuoco. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, che hanno spento l'incendio che ha danneggiato la parte anteriore del suv, e i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato i rilievi ed avviati le indagini. Il fuoco e il calore hanno anche annerito la facciata di un palazzo.