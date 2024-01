Chiede elemosina con sei cani appena nati: multa per un 37enne rumeno Fermato nei pressi del mercato settimanale. cuccioli di cane con la madre affidati all'Asl

Sei cuccioli di cane sequestrati e un 37enne rumeno, in giro per la città sempre con dei cani al seguito, multato per accattonaggio dagli agenti dell aPolizia municipale coordinati dal comandante Fioravante Bosco. L'uomo è stato controllato mentre si dirigeva verso il mercato settimanale di Santa Colomba. Con se, in una cassetta, sei cuccioli appena nati ed utilizzati, secondo l'ipotesi degli agenti, per impietosire i passanti.

Sia i cuccioli che la madre sono stati affidati alla struttura del PAV ASL di San Giorgio del Sannio e alla Società che per conto di quest’ultima provvede al prelevamento degli animali, al fine di mettere in sicurezza le 7 bestiole.

A carico del giovane rumeno è scattata la sanzione amministrativa prevista per l’accattonaggio e l’ordine di allontanamento dai luoghi ove di solito svolge detta attività illegale.

“Un’operazione che andava già fatta da qualche giorno – osserva il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco – ma che è stata vanificata dalla scaltrezza del giovane che è solito cambiare continuamente il posto ove svolge la sua attività illegale. Apparentemente i cuccioli godono tutti di buona salute – conclude il capo dei caschi bianchi – e quindi vi è maggiore soddisfazione per aver sottratto dalla disponibilità di quel consunto mendicante le sette amorevoli bestiole”.