Sequestro drone e droga. Direttore del carcere si complimenta con gli agenti Marcello: "Operazione della Polizia penitenziaria dimostra l'elevata professionalità degli agenti"

“Un'operazione che evidenzia l'alta professionalità degli agenti della Polizia penitenziaria intervenuti per l'acume investigativo e la prontezza di azione che ha portato all'arresto di due persone”.

Così il direttore del carcere di Benevento, il dottore Gianfranco Marcello commenta l'operazione messa a segno nelle ultime ore dagli agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Benevento che hanno fermato due persone, di Napoli, con l'accusa di aver cercato di introdurre centinaia di dosi di hashish nell'istituto di pena sannita mediante un drone pilotato da remoto. Agenti che hanno sequestrato il velivolo con la droga, oltre che altra attrezzatura e l’autovettura utilizzata dai due indagati per trasportare lo stupefacente. Operazione coadiuvate dalle Unità Cinofile Antidroga del Nucleo Regionale Campania della Polizia Penitenziaria – Distaccamento di Benevento.

“I controlli sono sempre di livello elevato come anche i sequestri precedenti hanno dimostrati. Sorveglianza non sempre semplice – ha poi concluso il dottore Marcello – per via dei mezzi utilizzati che sono sempre all'avanguardia e di ultima tecnologia”.