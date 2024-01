Falso incidente, soldi per sistemare tutto: beneventano arrestato a Messina Benevento. In carcere un 36enne, fermato dalla Mobile siciliana

Lo hanno arrestato in trasferta. E' stata la Squadra mobile di Messina a fermarlo in flagranza di reato, e ora G. D. F., un 36enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, è nel carcere della città peloritana. E' ritenuto il presunto responsabile di un episodio che rappresenta l'ennesimo capitolo di una storia che anche nella nostra provincia ne ha registrati tantissimi.

E' quello delle truffe messe a segno ai danni, soprattutto, di persone anziane. Il punto di partenza, come è ormai ampiamente noto, è il contatto, quasi sempre telefonico, con il bersaglio di turno, al quale viene spiegato, facendo leva sui sentimenti ed andando dritti al cuore dei malcapitati, che un familiare – quasi sempre un figlio o un nipote -è rimasto coinvolto in un incidente.

Un problema che è possibile superare con una soluzione facile : basta sborsare una somma di denaro – 4-5mila euro - , per risarcire la vittima o evitare guai giudiziari, ed il gioco è fatto. Se è andata così anche nel caso del beneventano, non è riuscito. Perchè i poliziotti, evidentemente allertati, lo hanno bloccato e dichiarato in arresto. Domani la convalida dinanzi al Gip, nel corso della quale l'indagato sarà assistito dall'avvocato Antonio Leone.