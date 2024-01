Aggredisce un carabiniere, lo scaraventa sul cofano dell'auto: condannato Benevento. 6 mesi ad un 56enne di Buonalbergo 2) Accusato di evasione, assolto

Sei mesi. E' la condanna decisa dal giudice Graziamaria Monaco per Emilio Zerillo, 56 anni, di Buonalbergo, accusato di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.

Difeso dall'avvocato Salvatore Faiello, l'uomo era stato coinvolto nelle indagini su un episodio accaduto nel dicembre del 2019, quando, fermato a bordo di un'auto per un controllo e per essere sottoposto all'alcol test, avrebbe aggredito un maresciallo dei carabinieri: l'avrebbe preso per il collo e l'avrebbe scaraventato sul cofano, provocandogli traumi giudicati guaribili in 7 giorni. Infine, si sarebbe rivolto nei suoi confronti con espressioni che ne avrebbero offeso l'onore. Per il militare l'avvocato Antonio Leone, sostituito dalla collega Rita Lanzillo.

+++

Era accusato di aver evaso gli arresti domiciliari, ma è stato assolto perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza per un 52enne di San Giorgio La Molara, difeso dall'avvocato Antonio Leone. Autorizzato a lasciare l'abitazione per recarsi al Sert due volte ala settimana, sarebbe stato sorpreso fuori casa non nei giorni indicati.