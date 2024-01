Ricettazione, porto abusivo di coltello e droga, controlli e denunce Le verifiche dei militari della Compagnia di Benevento

I carabinieri della Compagnia di Benevento, trascorso il periodo delle festività, hanno continuato senza sosta l’azione preventiva di controllo del territorio attraverso il dispiegamento di numerose pattuglie in tutti i Comuni della giurisdizione. La presenza dei militari è stata concentrata soprattutto nelle zone della movida al fine di prevenire e reprimere i fenomeni legati alla delinquenza giovanile ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Un giovane della provincia di Benevento è stato denunciato per il reato di ricettazione poichè trovato in possesso di uno smartwatch e di alcuni monili che erano stati rubati ad una studentessa all’interno di un istituto scolastico del capoluogo.

I controlli del territorio ha consentito, inoltre, di fermare in pieno centro cittadino un uomo di 60 anni che portava nel suo marsupio un coltello a scatto senza giustificarne il motivo, per lui è scattata subito la denuncia per porto abusivo di armi (arma bianca) e il sequestro del coltello da parte del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Sempre nei luoghi punto di raccolta dei giovani, militari della Compagnia di Benevento, a seguito di controlli finalizzati a prevenire e reprimere lo spaccio delle sostanze stupefacenti, hanno segnalato ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 (uso personale di sostanza stupefacente) al Prefetto di Benevento un uomo trovato in possesso di 1,20 gr. di crack.

I controlli nella zona del centro e nelle zone periferiche andranno avanti anche nei prossimi giorni. L’obiettivo è stoppare ogni genere di violenza e operare a scopo preventivo anche contro il consumo indiscriminato di alcol e la vendita di stupefacenti.