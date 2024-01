"Discarica abusiva in un fabbricato al rione Libertà", assolto un 54enne Benevento. La sentenza

Assolto dal giudice Murgo, per non aver commesso il fatto, Angelo Melillo (avvocato Nicola Covino), 54 anni, di Benevento, accusato di aver realizzato una discarica abusiva. L'imputazione era relativa a fatti fino al 2021, quando era scattato il sequestro.

Secondo gli inquirenti, come proprietario in via Piscane, al rione Libertà, di un casolare abbandonato e dell'area di pertinenza, avrebbe realizzato una discarica abusiva con vecchi materassi, mobili dismessi, tapparelle fuori uso, infissi rimossi, rifiuti plastici, cartacei e metallici per un quantitativo di circa 30 metri quadri. Rifiuti che, sosteneva la Procura, aveva abbandonato sin dal 2019.