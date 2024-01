Cerca di impossessarsi di un paio di Timberland, minaccia commessa: condannato Benevento. Un anno e 2 mesi, pena sospesa, per tentata rapina, ad un 42enne di Paduli

Un anno e 2 mesi. E' la pena, sospesa, – la stessa chiesta dal Pm – decisa dal Tribunale, concesse le attenuanti generiche, per Giuseppe Tufo, 42 anni, di Paduli, riconosciuto responsabile del reato di tentata rapina. L'accusa, per la quale l'avvocato Fabio Russo aveva sollecitato l'assoluzione del suo assistito per non aver commesso il fatto, e la riqualificazione della stessa in quella di furto, era relativa ad un episodio che si era verificato il 13 ottobre del 2018 in un negozio di articolo sportivi a Tele Terme.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo avrebbe cercato di impossessarsi di un paio di Timberland e, di fronte alla reazione di una commessa del locale, che si era frapposta tra lui e l'uscita, l'aveva spinta, facendola cadere a terra. Poi, mentre cercava di raggiungere la sua auto, l'avrebbe pesantemente minacciata. “Io non ti pago e se non mi fai uscire, torno e ti uccido”, le avrebbe urlato. Infine, dopo averle scagliato contro la scatola contenente le scarpe, sarebbe fuggito in macchina.

Questa mattina la discussione delle parti, cui è seguita la pronuncia del collegio giudicante.