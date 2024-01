Ubriaco, cerca di danneggiare auto e arredi bar: fermato dalla Volante Intervento dei poliziotti lungo viale Principe di Napoli

Una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta e un ordine di allontanamento dal luogo dove aveva tentato di danneggiare delle auto in sosta e degli arredi. Si tratta di un uomo fermato dagli agenti della Volante lungo viale Principe di Napoli mentre, in evidente stato di ebbrezza si accaniva contro sedie e tavolini di un bar ed alcune auto in sosta. Bloccato, l'uomo è stato poi trasferito in Questura pe rl'identificazione.