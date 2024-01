Assalto al gazebo di Forza nuova, attivisti feriti: quattro assoluzioni Benevento. La sentenza sull'episodio dell'aprile 2017

Il fatto non sussiste. E' la formula con la quale il giudice Fallarino ha assolto dalle accuse di danneggiamento e lesioni Riccardo Delli Veneri, 37 anni, Claudio Fragnito, 30 anni, Giuseppe Tavarone, 35 anni, di Benevento, e Luca Maio, 33 anni, di Castelpoto.

Si tratta delle quattro persone, difese dagli avvocati Antonio Bruno Romano e Luigi Romano, chiamate in causa dalle indagini dei carabinieri sull'episodio accaduto il 10 aprile del 2017 tra piazza Risorgimento e via Perasso, dove Forza nuova aveva allestito un gazebo per un volantinaggio contro le adozioni omosessuali.

Secondo gli inquirenti, i quattro imputati, in concorso con altre persone non identificate, avrebbero assaltato il gazebo, rompendolo e causando lesioni a due attivisti.

Oggi la conclusione del processo e la sentenza di assoluzione che ha incrociato le richiesta della difesa ma non del Pm che avrebbe voluto due condanne.