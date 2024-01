'Società creativa', anche 2 sanniti per il progetto su massimo valore della vita Benevento. Domenico Calicchio e Roberto Iavarone tra i volontari italiani

Ci sono anche due cittadini sanniti: Domenico Calicchio e Roberto Iavarone tra gli italiani che supportano 'Società Creativa', un progetto che unisce volontari provenienti da oltre 180 Paesi, con l'obiettivo di “trasformare legalmente e pacificamente la società mondiale, in un nuovo formato creativo, in cui la vita umana abbia il massimo valore”.

Calicchio e Iavarone informano la popolazione della nostra provincia “sulla possibilità di migliorare il livello di vita sia a livello personale che collettivo e la invitano a partecipare, per portare la nostra civiltà ad un stadio di sviluppo evolutivo nel più breve tempo possibile”.

Il progetto è nato dalla richiesta di un nuovo modello sociale emerso da un ampio sondaggio, condotto da volontari per oltre un decennio in 180 Paesi. Si basa su “8 principi fondamentali che rispecchiano i desideri delle persone in tutto il mondo: priorità della vita umana, libertà, sicurezza, trasparenza dell'informazione, ideologia creativa, sviluppo della personalità, giustizia ed uguaglianza, autogestione della società”.

Lo scopo della Società Creativa è quello di “fornire e garantire il valore della vita di ogni Essere Umano. Tutti (nessuno escluso), sull’intero Pianeta, hanno il diritto di essere “Umani” per nascita: tutti gli Esseri Umani nascono liberi ed uguali”.

Con la realizzazione della Società Creativa, “tramite l’autogestione della società, non esiste la nozione di “potere”, poiché la responsabilità della società nel suo insieme, del suo sviluppo, delle sue condizioni di vita e del suo sistema armonioso è di ogni Umano”. Da qui la promozione promuove di “un sistema decisionale collettivo globale, attraverso una piattaforma elettorale mondiale, eliminando il concetto di "potere sulle persone. Tutti potranno vivere in sicurezza, senza conflitti e guerre, in uno stato di pace, armonia, benessere e prosperità”.

Il progetto, “aperto a individui di diverse culture e nazionalità, mira a migliorare il mondo in modo legale e pacifico, senza perseguire profitti, con attività finanziate esclusivamente dai partecipanti stessi. La Società Creativa opera nel rispetto del quadro giuridico internazionale, rappresentando gli interessi delle persone del pianeta, anziché di specifici Stati o organizzazioni”.

I volontari italiani hanno di recente organizzato la conferenza internazionale "Crisi globale. Italia. Il futuro dipende da noi, coinvolgendo scienziati di fama mondiale per affrontare la situazione nei Campi Flegrei e proporre soluzioni per evitare catastrofi e salvare vite umane.