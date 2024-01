Doppio raid dei ladri alla Misericordia: distributori nel mirino Per accedere alla struttura scavalcato cancello. Spariti soldi e merendine

Ieri e mercoledì sera la sede della Misericordia di Benevento è finita nel mirino dei ladri che, in entrambi i casi, hanno forzato ed aperto i distributori di bevande e snack rubando prodotti e le monete contenute nelle gettoniere. Per accedere all'area, tra viale Principe di Napoli e via Vittorio Veneto, gli autori dei raid hanno scavalcato un cancello posteriore al quale si accede attraverso la Guardia Medica. Sugli episodi sono ora in corso le indagini di carabinieri e polizia.