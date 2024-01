A Benevento con auto utilizzata per altri furti di veicoli: tre foggiani fermati Foglio di via per le persone fermate dagli agenti della Volante: inutile il tentativo di scappare

Il Questore della provincia di Benevento, Giovanni Trabunella ha irrogato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per tre giovani della provincia di Foggia che sono stati sorpresi mentre camminavano tra le auto in sosta a Benevento. Quando i tre hanno notato l'auto della Polizia hanno tentato la fuga ma sono stati immediatamente bloccati prima che potessero scappare con l'auto con la quale erano arrivati in città. Veicolo peraltro risultato essere stato già utilizzato per compiere furti di autovetture. I tre ora non potranno far ritorno nel comune di Benevento per un periodo di tre anni.