Video e frasi durissime su whatsapp contro Mastella, una 36enne a giudizio Benevento. La decisione del Gup, processo a luglio

Questa mattina era attesa la sua presenza in aula, dove, come disposto dal giudice, avrebbe dovuto, con dichiarazioni spontanee, porgere le sue scuse, già affidate ad una lettera. Ma lei non c'era, ed invece di una possibile remissione di querela, per lei è arrivato il rinvio a giudizio. E' quanto deciso dal gup Roberto Nuzzo per Veronica Sanginario (avvocati Isidoro Taddeo e Rino Caputo, sostituti dal collega Mirko Palillo) , 36 anni, di Benevento, imputata dir minaccia e diffamazione nei confronti del sindaco Clemente Mastella – assistito dall'avvocato Mario Salerno - e di istigazione a commettere uno o più delitti, segnatamente quelli di danneggiamento, furto e rapina.

Si tra delle accuse ravvisate da un''indagine della Digos su un video, realizzato e poi diffuso via whatsapp, all'epoca della pandemia. Era il 25 marzo del 2020 quando lei aveva pronunciato, in pieno lockdown, parole durissime contro il primo cittadino, prospettando, in relazione alla situazione di difficoltà economica nella quale tante famiglie versavano per l'emergenza sanitaria da Covid-19, eventuali assalti a supermercati nei quali fare la spesa senza pagare.

Frasi dettate dall'esasperazione, ma non accettabili per contenuti e toni, alle quali , come più volte ricordato, aveva all'epoca replicato l'avvocato Domenico Russo, difensore del primo cittadino, che, oltre ad annunciare la presentazione di una querela, aveva espresso la “comprensione di Mastella per la preoccupazione e l’esasperazione di molti cittadini, per il mancato svolgimento dell’attività lavorativa e per le conseguenti mancate entrate economiche per le famiglie”, ed aveva messo in guardia contro la diffusione di “ notizie false, esagerate o tendenziose, destituite di qualsivoglia fondamento fattuale, giuridico o scientifico, procurando allarme e panico nei cittadini, già ampiamente provati in tal senso”. A seguire, la richiesta di rinvio a giudizio firmata dal procuratore Aldo Policastro e dai sostituto Francesco Sansobrino e Maria Colucci, oggi la fissazione del processo, che partirà il 12 luglio.