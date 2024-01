Spari con una pistola in casa e poi in strada, "c'era qualcuno": condannato Benevento. Rito abbreviato, la sentenza per un 38enne

Due anni, contro i 3 anni e 4 mesi chiesti dal Pm. E' la condanna decisa dal gup Roberto Nuzzo, con rito abbreviato, per Mario Fabbricatore (avvocati Claudio Fusco e Antonio Leone), 38 anni, di Benevento, arrestato dalla Mobile nel maggio 2022 per i colpi di pistola sparati all'interno della sua abitazione in via Bosco Lucarelli e, poi, in strada, dove si era accasciato in preda ad un malore che aveva richiesto il trasporto in ospedale.

Oltre a una Beretta calibro7.65, clandestina, e a bossoli e proiettili, erano stati rinvenuti e sequestrati anche un coltello che l'uomo stringeva tra le mani e 25 grammi di cocaina custoditi in casa.

Durante la convalida dell'arresto, Fabbricatore era apparso in evidente stato confusionale: aveva dichiarato che tutto era accaduto di notte ( e non nel tardo pomeriggio), come reazione alla presenza di uno sconosciuto entrato nell'appartamento in cui vive da solo. Aveva sostenuto di aver trovato la pistola nella zona del fiume, senza ricordare di essersi sentito male.

Il pm Marilia Capitanio aveva ottenuto la fissazione di un incidete probatorio nel corso del quale il Gip aveva affidato al dottore Fernando Melchiorre l'incarico di sottoporre a perizia psichiatrica Fabbricatore, al quale era stato riscontrato un vizio parziale di mente. Oggi la discussione e, poi, la sentenza.