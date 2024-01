Giovane colpito ad un occhio in piazza ad Airola, condannato un 30enne Benevento. La sentenza: 4 anni per lesioni gravi

Quattro anni, il pagamento di una provvisionale di 30mila euro ed il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile. E' la condanna decisa dal giudice Rotili per Giovanni Noviello, 30 anni, di Arpaia, riconosciuto responsabile di lesini gravi, per il quale è stata invece dichiarata l'interventuta prescrizione dell'accusa di porto illegale di un bastone.

Difeso dall'avvocato Mario Cecere, il 30ene era stato chimato in causa dalle indagini sull'episodio accaduto il 13 maggio 2018 nella piazza centrale di Airola, dove, secondo gli inquirenti, l'imputato avrebbe colpito al volto, causandogli una lesione all'occhio destro, D. P. parte civile con gli avvocati Vittori Fucci e Daniela Martino.