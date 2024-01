Benevento, fiamme dinanzi ad un ristorante: danneggiato ingresso Nella notte un principio d’incendio ha annerito la saracinesca: indagini in corso

Vigili del fuoco e polizia ilal lavoro la scorsa notte al viale Principe di Napoli per un incendio divampato dinanzi all'ingresso di una osteria.

A far scattare l'allarme alcuni passanti che si sono accorti delle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Volante. Spente le fiamme sono state avviate le indagini per stabilire la natura del rogo. Come sempre in questi casi nessuna ipotesi viene tralasciata.

Le fiamme hanno annerito la saracinesca e il muro e rovinato alcuni vasi posti all'ingresso dell'attività di ristorazione. Fortunatamente l'immediato intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo potesse creare ulteriori danni al locale.



AGGIORNAMENTO

Dai primi accertamenti condotti dai vigili del fuoco e dalla Polizia non è escluso che si possa trattare di un incendio di origine dolosa.