Addio all'avvocato Nicola Di Donato, sindaco di Benevento all'epoca del sisma Il notissimo professionista avrebbe compiuto 89 anni ad aprile. Oggi i funerali

Se ne è andato per sempre nel massimo riserbo che aveva chiesto. L'avvocato Nicola Di Donato, 89 anni ad aprile, è stato uno professionisti più competenti ed autorevoli del Foro sannita. Estremamente studioso, era iscritto all'Ordine forense, del quale è stato più volte consigliere, da oltre 60 anni.

Ultimo direttore de 'La Voce del Foro', la rivista che dopo di lui non è stata più editata, Di Donato era particolarmente stimato per il suo riconosciuto spessore culturale e giuridico: un autentico maestro per tantissimi giovani praticanti ed un punto di riferimento per i colleghi.

Profondo conoscitore del diritto, era stato sindaco di Benevento dal 12 novembre del 1980 al 25 febbraio del 1982. Era lui il primo cittadino quando, il 23 novembre dell'80, la terra aveva tremato anche nel capoluogo sannita, enormi i problemi che aveva dovuto affrontare di fronte all'emergenza che il terremoto aveva provocato.

Per quanti lo conoscevano, era sempre un piacere incontrarlo, al di fuori del lavoro, mentre passeggiava lungo il viale Atlantici con la sua pipa tra le mani. Lascia la moglie, Lidia, ed il figlio Francesco, docente universitario. Oggi a Ceppaloni, la terra che gli aveva dato i natali, i funerali.