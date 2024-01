Lavoro e studio, Rina Durante si laurea a 65 anni in Giurisprudenza Benevento. Il bellissimo traguardo tagliato dalla neo dottoressa

Era il sogno di una vita, lo ha coronato. Non è stato semplice, ma ce l'ha fatta. Perchè Rita Durante ha conseguito a 65 anni, rispettando i tempi previsti, la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università del Sannio. Lo ha fatto discutendo una tesi in Diritto civile– relatrice la professoressa Antonella Tartaglia Polcini – sul “consenso informato nei rapporti tra medico e paziente”.

Un traguardo importante, tagliato tra mille sacrifici, dovendo contemperare il lavoro e i libri. La neo dottoressa Durante è infatti titolare di un'attività commerciale devastata dall'alluvione del 2015. Un'emergenza dalla quale ha saputo rialzarsi, trovando anche la spinta per portare a termine gli studi senza sgarrare una sessione. Comprensibile la sua soddisfazione, enorme l'orgoglio dei figli, delle nuore e dei generi.