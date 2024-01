Scomparsa Di Donato. "E' stato un autentico Avvocato, studioso, un maestro" Benevento. Il ricordo del presidente dell'Ordine forense, Stefania Pavone

"L’avv. Nicola Di Donato è stato un autentico Avvocato, studioso, maestro nell’oratoria e nella cultura giuridica - lo ricorda il presidente dell'Ordine forense, Stefania Pavone -. Un maestro di altri tempi che amava confrontarsi, che ha fatto dell’Avvocatura una ragione di vita, di stile, e che per oltre 60 anni ha onorato presso l’Ordine di Benevento.

Un grande Avvocato prestato anche alla politica ricoprendo la carica di Sindaco della Città di Benevento, Sindaco del terremoto: eppure se ne è andato in silenzio, con quel suo velo di ironia quasi a dire “vi ho sorpreso ancora.”

Un maestro d'altri tempi che studiava al dettaglio ogni riga di ogni fascicolo, rispettoso del ruolo altrui ma profondo assertore che prima di fare gli Avvocati bisogna essere Avvocati dentro come modo di d'essere e un modo di vivere la vita.

L’Avv. Di Donato portava dentro un bagaglio di esperienze, di valori e di sudate carte da mettere a disposizione dell'altro, come arricchimento della verità, della cultura, e con saggezza del ruolo contemperava interessi per dare dignità e volto al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni.

Alla moglie Lidia, al figlio Avv. Francesco, ai beneamati nipoti la vicinanza del Coa di Benevento e di tutto il foro sannita".