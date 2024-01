Lascia una lettera e va via di casa per farla finita: salvata una 36enne caudina Il marito ha dato l'allarme, i carabinieri l'hanno trovata a Vallee di Maddaloni

Ha annunciato l'intenzione di farla finita con una lettera che ha lasciato a casa, prima di mettersi in macchina ed avviarsi verso Valle di Maddaloni. Quando il marito l'ha letta, ha immediatamente dato l'allarme ai carabinieri, e ciò ha evitato che una 36enne che abita in Valle Caudina si togliesse la vita.

E' accaduto intorno a mezzogiorno, quando l'uomo, un commerciante, ha chiamato i militari per esprimere tutta la sua preoccupazione per il contenuto della missiva vergata dalla coniuge, che aveva poi visto allontanarsi in direzione di Valle di Maddaloni. Immediate le ricerche, condotte in collaborazione con i colleghi casertani, che hanno trovato la 36enne nella zona dell'Acquedotto carolino.

Lei, apparsa agitata ed in stato confusionale, si è chiusa in auto, dove è rimasta fino a quando i carabinieri l'hanno convinta ad aprire la portiera, affidandola, poi alle cure del 118.