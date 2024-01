"Ha tentato di incendiare l'auto dell'ex della sua compagna": condannato Benevento. La sentenza per un 41enne di San Giorgio del Sannio

Un anno ed 8 mesi, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile. E' la condanna decisa dal giudice Murgo al termine del processo a carico di Efisiu Basciu (avvocato Guido Nevola), 41 anni, di San Giorgio del Sannio, accusato di tentato incendio.

L'imputazione era relativa ad un episodio accaduto l'8 dicembre 2022, quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe cercato di dar fuoco alla Fiat Punto dell'ex – assistito dall'avvocato Sergio Rando - della sua compagna.

In particolare, avrebbe lanciato sulla macchina della benzina, contenuta in due bottiglie di plastica, che avrebbe comprato in precedenza presso un distributore lungo il viale Spinelli. L'allora 39enne era però stato notato in strada dal padre della vittima, che era sceso e l'aveva inseguito, fino a bloccarlo. Oggi la discussione e, infine, la sentenza.