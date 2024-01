Movida violenta. Il Questore di Benevento emette due Daspo Divieto di accesso a tutti gli esercizi pubblici e ai locali per tre e due anni

Il questore della Provincia di Benevento ha emesso due divieti di accesso alle aree urbane, noti anche come Daspo “Willy”, per due differenti episodi che si sono verificati nello scorso mese di dicembre nei luoghi ove si svolge la “movida” beneventana.

Il primo provvedimento, con il quale è stato disposto il divieto di accesso a tutti gli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento siti nel comune di Benevento e di stazionamento nelle immediate vicinanze di essi per un periodo di tre anni, è stato irrogato nei confronti di un uomo in possesso di un coltello, che nel corso di una rissa aveva gravemente ferito un avventore di un locale pubblico del centro storico.

Analoga misura interdittiva è stata adottata nei confronti di un’altra persona che, mentre era intenta ad impossessarsi con violenza di un ciclomotore, era stata bloccata dagli operatori del servizio di controllo del territorio.

Per quest’ultima è scattato il divieto di accesso a tutti gli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento siti nel comune di Benevento e di stazionamento nelle immediate vicinanze di essi per un periodo di due anni.

L’adozione delle misure di prevenzione costituisce un efficace strumento di contrasto atto a prevenire la possibilità che i destinatari possano reiterare comportamenti violenti e pericolosi per la sicurezza pubblica, in particolar modo nelle zone della movida abitualmente frequentate dai giovani.