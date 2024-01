Calci, pugni e schiaffi a convivente: allontanato con braccialetto elettronico Benevento. La misura a carico di un 58enne telesino indagato per maltrattamenti

L'allontanamento dalla casa familiare e, nel caso in cui non dia il suo consenso all'applicazione del braccialetto elettronico, il divieto di dimora a Guardia Sanframondi. E' la misura ordinata dal gip Vincenzo Landolfi per un 58enne, indagato per maltrattamenti nei confronti della convivente. L'ipotesi di reato è stata prospettata in una inchiesta dei carabinieri che ha messo nel mirino i comportamenti che l'uomo avrebbe mantenuto nei confronti della donna, che avrebbe sottoposto ad un regime di presunte vessazioni e prevaricazioni a partire dal 2015.

Oltre a minacciarla che le avrebbe portato via la figlia e l'avrebbe cacciata dall'abitazione, l'avrebbe ripetutamente aggredita verbalmente e fisicamente. Un repertorio fatto, secondo la ricostruzione degli inquirenti, di continue offese, di schiaffi, calci e pugni. In una occasione, ritenendo che non avesse pulito adeguatamente il camino, le avrebbe lanciato contro delle pinze di ferro, insultandola a più non posso.

Il 58enne, difeso dall'avvocato Patrizia Pastore, era finito al centro anche di una precedente inchiesta che era stata però archiviata perchè lei aveva rimesso la querela, spiegando che le condotte del compagno erano soprattutto scatenate dall'alcol. Poi, anche sulla scorta delle segnalazioni arrivate dalla scuola rispetto alle cose scritte dalla figlia, l'attività investigativa era stata riavviata, sfociando nella misura.