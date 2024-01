Tratto di via Torre della Catena chiuso al traffico dal 22 al 24 gennaio Per i lavori di riqualificazione e recupero della Galleria Malies

Dalle 7 di lunedì 22 gennaio alle 23 di mercoledì 24 gennaio il tratto di via Torre della Catena compreso tra via Cassella e via Barricella resterà chiuso al traffico, con conseguente divieto di transito e fermata, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione e recupero della Galleria Malies. All’area potranno quindi accedere solo i veicoli addetti ai lavori.