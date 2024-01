La fa scendere dall'auto, le toglie cellulare e la picchia. Botte non solo a lei Benevento. Divieto di avvicinamento alla moglie, dalla quale è separato, per un uomo di Campoli

Stalking, rapina e lesioni aggravate ai danni della moglie, dalla quale da alcuni mesi è separato di fatto. Sono le ipotesi di reato contenute nell'ordinanza con la quale il Gip, su richiesta della Procura, ha disposto per un uomo di Campoli Monte del Taburno il divieto di avvicinamento alla donna ed ai luoghi che frequenta.

Sono stati i carabinieri della Stazione di Paupisi, centro nel quale la malcapitata si era trasferita, ad eseguire la misura, adottata dopo un episodio accaduto lo scorso 7 gennaio. Quando, dopo averla rintracciata per l’ennesima volta, l'avrebbe costretta a scendere all’auto, l’avrebbe afferrata per i capelli e l'avrebbe trascinata a terra per alcuni metri.

Poi, dopo averle strappato dalle mani il telefonino, l'avrebbe usato per colpirla alla testa, impadronendosi, infine, del cellulare, che avrebbe portato nella sua macchina. E quando lei aveva cercato di recuperarlo, l'avrebbe nuovamente picchiata, fino all'intervento di una familiare della parte offesa e di alcuni passanti.

L'attività investigativa avrebbe permesso di ricostruire anche le condotte precedenti mantenute dall'uomo che, dopo la fine del rapporto, l'avrebbe seguita e molestata con telefonate e whatsapp. Lei lo aveva bloccato, per tutta risposta le avrebbe fatto recapitare alcuni messaggi intimidatori, arrivando anche a pestare colui che aveva iniziato a frequentare l'ex coniuge.