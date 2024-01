Ancora distributori di bevande e snack nel mirino: colpo in una scuola Furto alla San Giuseppe Moscati al quartiere Capodimonte a Benevento

A far scattare l'allarme è stata la vigilanza privata che furante un controllo ha notato i chiari segni lasciati dal ladro che negli ultimi giorni sta mettendo a segno colpi in varie strutture dove sono presenti i distributori di snack e bevande. Furto la scorsa notte all'interno dell'istituto scolastico di via Ciletti, al rione Capodimonte di Benevento. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, l'autore del raid ha raggiunto il distributore e ha portato via i soldi contenuti nella gettoniera.

Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini. L'episodio segue quelli registrati qualche giorno fa ai danni di un'associazione di volontariato e altri uffici, sempre a Benevento.