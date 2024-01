Contributo dal Ministero e fatture false, arrestati due fratelli di Montesarchio L'indagine della finanza, ai domiciliari anche una terza persona

Indebita percezione di un contributo pubblico richiesto al ministero dello Sviluppo economico. E' l'ipotesi di reato per la quale tre persone, tra le le quali due fratelli di Montesarchio, sono finite agli arresti domiciliari su ordine del gip Gelsomina Palmieri. Il provvedimento cautelare, che ha riguardato anche il sequestro dei conti correnti e delle somme depositate fino alla concorrenza di 315mila euro, è stato adottato, su richiesta dell’European publicprosecutor’s office (Eppo) di Napoli, in una inchiesta della guardia di finanza, supportata da intercettazioni e dall'acquisizione di documenti, su un una impresa - sede legale a Montesarchio ed unità operativa a Benevento - , di cui i fratelli sono titolari, operante nel settore della rivendita autoveicoli, che, attravarso un'altra società avrebbe chiesto un finanziamento per la costruzione di un impianto per la produzione di pellet.

Secondo gli inquirenti, la società beneficiaria del contributo avrebbe "dichiarato che il progetto era stato concluso il 28 febbraio 2022 e che a quella data i macchinari acquistati erano stati consegnati ed installati presso la sede operativa aziendale nel capoluogo sannita".

Le indagini e i numerosi sopralluoghi eseguiti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria avrebbero permesso di accertare che nei locali aziendali veniva svolta l’attività di vendita autovetture, officina assistenza, vendita ricambi per un noto marchio, nonché revisioni auto", e di rilevare la presunta assenza di alcun macchinario inerente l’investimento .



Per ottenere l’erogazione del contributo pubblico e documentare lo stato di avanzamento dei lavori per le spese sostenute nell’ambito dell’investimento, la società beneventana avrebbe utilizzato presunte "false fatturazioni per operazioni inesistenti emesse, con artifici e raggiri da una società con sede nella Repubblica Ceca".