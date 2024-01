"Nulla ho fatto, perchè hai chiamato carabinieri?", minaccia di morte la moglie Benevento. Divieto di avvicinamento alla donna per un 41enne di Montesarchio

Era stato allontanato dalla casa familiare, ora per lui il divieto di avvicinamento alla moglie e, in caso di rifiuto del braccialetto elettronico, il divieto di dimora a Montesarchio. E' la misura applicata dal gip Roberto Nuzzo per un 41enne indagato per minaccia aggravata.

L'ipotesi di reato è relativa ad un episodio accaduto lunedì: secondo la ricostruzione che ne hanno fatto glli inquirenti, nel corso di una lite con la coniuge, l'uomo, difeso dall'avvocato Stefano Melisi,l'avrebbe minacciata di morte, anche brandendo un coltello da cucina, alla presenza dei carabinieri, nel frattempo intervenuti. “Perchè li hai chiamati?, io non ho fatto nulla, ti devo uccidere, ti uccido”, le avrebbe urlato. Questa mattina la convalida dell'allontanamento e la misura decisa dal giudice.